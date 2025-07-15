Європейська компанія допомагає росіянам вивозити зерно з окупованого Бердянська

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Міжнародна компанія Baltic Control з головним офісом у Данії допомагає російським загарбникам експортувати українське зерно з окупованого Бердянська

Як передає RegioNews, про це йдеться у розслідуванні "Слідства.Інфо".

За даними журналістів, зареєстрована у РФ фірма "Балтик Контроль Новороссийск" надає послуги з прийомки трюмів та драфт-сюрвею (перевірка ваги вантажів) у порту Бердянська (його з березня 2022 року контролює РФ).

При цьому компанія Baltic Control багато разів згадується в листуваннях між російськими компаніями, а коли журналісти звернулися в центральний офіс у Данії, щоб отримати контакт російської філії, там надали номер телефону директора "Балтик Контроль Новороссийск" Алєксандра Шалімова.

Зазначимо, Baltic Control – одна з провідних світових компаній з інспекції та сертифікації вантажів.

Нагадаємо, у липні 2024 року на Одещині затримали іноземне вантажне судно, які вивозило з Криму українське зерно.