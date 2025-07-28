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28 июля 2025, 21:55

На Кировоградщине чиновница продала почти 1 тыс тонн зерна по заниженной цене

28 июля 2025, 21:55
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фото: иллюстративное
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Директор государственного аграрного предприятия обвиняется в злоупотреблении служебным положением при реализации почти тысячи тонн зерна по заниженным ценам

Об этом сообщает Кировоградская областная прокуратура, передает RegioNews.

Обвинительный акт уже передан в суд.

Следствие установило, что чиновница, возглавлявшая предприятие, входящее в структуру Национальной академии аграрных наук Украины, допустила реализацию 952 тонн озимой пшеницы. Зерно, которое находилось в собственности государства, было продано по значительно более низким, чем рыночным ценам. В результате таких действий бюджету нанесен ущерб на сумму более 1,3 миллиона гривен.

Уголовное производство открыто по части 2 статьи 364 Уголовного кодекса Украины - злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия. Досудебное расследование по делу осуществляли следователи ГУНП в области.

Согласно действующему законодательству, обвиняемой грозит до 6 лет лишения свободы. Кроме этого, суд может назначить дополнительное наказание в виде запрета занимать должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет, а также наложить штраф в размере до тысячи не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Ранее сообщалось, европейская компания помогает россиянам вывозить зерно из оккупированного Бердянска. Международная компания Baltic Control с главным офисом в Дании помогает российским захватчикам экспортировать украинское зерно из оккупированного Бердянска.

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