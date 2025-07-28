Комбінований удар по Україні: ППО збила ракети і понад 300 російських дронів
У ніч на 28 липня армія РФ запустила по Україні сім ракет, а також 324 ударних дронів типу "Shahed" і безпілотників-імітаторів різних типів. Сили ППО знешкодили 311 ворожих цілей
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Командування Повітряних сил ЗСУ.
Ворог запустив дрони з напрямків — Брянськ, Курськ, Орел, Міллєрово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ — РФ.
Також Росія вдарила:
- чотирма крилатими ракетами Х-101 із повітряного простору Саратовської області;
- трьома аеробалістичними ракетами Х-47 М2 "Кинджал" із повітряного простору Липецької області.
Основним напрямком удару став Старокостянтинів на Хмельниччині.
За попередніми даними, ППО збила/подавила РЕБ 311 засобів повітряного нападу РФ:
- 309 ударних БпЛА;
- дві крилаті ракети Х-101.
"Зафіксовано влучання 2 ракет різних типів і 15 ударних БпЛА у 3 локаціях, а також падіння збитих (уламки) – на кількох локаціях. Аеробалістичні ракети Х-47 М2 не досягли цілей!", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, у ніч на 28 липня в Дарницькому районі Києва внаслідок удару ворожого безпілотника постраждали п'ятеро мешканців багатоповерхівки. Серед них — дворічна дівчинка, яка отримала різані рани стопи.