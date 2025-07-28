Комбінований удар по Україні: ППО збила ракети і понад 300 російських дронів

фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

У ніч на 28 липня армія РФ запустила по Україні сім ракет, а також 324 ударних дронів типу "Shahed" і безпілотників-імітаторів різних типів. Сили ППО знешкодили 311 ворожих цілей

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Командування Повітряних сил ЗСУ.

Ворог запустив дрони з напрямків — Брянськ, Курськ, Орел, Міллєрово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ — РФ.

Також Росія вдарила:

чотирма крилатими ракетами Х-101 із повітряного простору Саратовської області;

трьома аеробалістичними ракетами Х-47 М2 "Кинджал" із повітряного простору Липецької області.

Основним напрямком удару став Старокостянтинів на Хмельниччині.

За попередніми даними, ППО збила/подавила РЕБ 311 засобів повітряного нападу РФ:

309 ударних БпЛА;

дві крилаті ракети Х-101.

"Зафіксовано влучання 2 ракет різних типів і 15 ударних БпЛА у 3 локаціях, а також падіння збитих (уламки) – на кількох локаціях. Аеробалістичні ракети Х-47 М2 не досягли цілей!", — йдеться в повідомленні.