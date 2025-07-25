фото: ГСЧС Кировоградщины

Вблизи села Высокие Байраки Кропивницкого района произошло смертельное ДТП. В результате столкновения грузового и легкового автомобилей погиб ребенок 2010 года рождения

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

Спасатели прибыли на место происшествия и деблокировали из изуродованной машины тело погибшей девочки.

Другие обстоятельства аварии устанавливаются.

Правоохранители призывают водителей быть внимательными за рулем, строго соблюдать правила дорожного движения и не превышать скорость.

Напомним, на Волыни водитель наехал на школьницу, 14-летняя девушка скончалась в больнице.