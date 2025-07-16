На Кіровоградщині внаслідок пожежі сухостою загинула жінка

фото: ДСНС України у Кіровоградській області

Смертельна пожежа сталася 14 липня в селищі Устинівка Кропивницького району. Пенсіонерка померла дорогою до лікарні

Про це повідомляє пресцентр ДСНС України у Кіровоградській області, передає RegioNews.

Пожежа виникла у приватному домоволодінні на вулиці В’ячеслава Чорновола. Внаслідок займання опіки дістала жінка 1943 року народження. Під час транспортування до медичного закладу вона померла.

Рятувальники оперативно приборкали вогонь.

"Причину пожежі та обставини загибелі жінки встановлюють фахівці", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше на Закарпатті жінка згоріла живцем під час спалювання сухостою.