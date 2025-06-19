На Кіровоградщині дитина постраждала через укус змії
Інцидент стався в Онуфріївській громаді Олександрійського району
Про це повідомляє головна державна санітарна лікарка області Надія Оперчук, передає RegioNews.
До лікарні потрапив хлопчик через укус змії. Інцидент стався в Онуфріївській громаді Олександрійського району.
Дитина перебуватиме під медичним наглядом ще кілька днів, але показники крові у нормі, що свідчить про стабільний стан.
Варто зазначити, що минулого року Кіровоградщина була однією з чотирьох областей України, де не зафіксували випадків травмувань через укуси змій. Це свідчить про відносно низький рівень ризику у регіоні порівняно з іншими регіонами країни.
Станом на квітень 2025 року зафіксовано п’ять нових випадків укусів зміями по всій країні.
Нагадуємо про обережність під час літніх прогулянок у сільській місцевості та необхідність своєчасного звернення до медиків у разі укусів.