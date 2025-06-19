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Про це повідомляє головна державна санітарна лікарка області Надія Оперчук, передає RegioNews.

До лікарні потрапив хлопчик через укус змії. Інцидент стався в Онуфріївській громаді Олександрійського району.

Дитина перебуватиме під медичним наглядом ще кілька днів, але показники крові у нормі, що свідчить про стабільний стан.

Варто зазначити, що минулого року Кіровоградщина була однією з чотирьох областей України, де не зафіксували випадків травмувань через укуси змій. Це свідчить про відносно низький рівень ризику у регіоні порівняно з іншими регіонами країни.

Станом на квітень 2025 року зафіксовано п’ять нових випадків укусів зміями по всій країні.

Нагадуємо про обережність під час літніх прогулянок у сільській місцевості та необхідність своєчасного звернення до медиків у разі укусів.