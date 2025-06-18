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18 червня 2025, 06:45

Мешканців Кіровоградщини попередили про потужні вибухи

18 червня 2025, 06:45
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фото: nadra.info
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Сьогодні фахівці проводитимуть вибухові роботи на Заваллівському графітовому кар'єрі, що розташований в селищі Завалля Голованівського району. Місцеві жителі можуть почути потужні вибухи

Про це повідомив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович, передає RegioNews.

Він закликав мешканців Голованівського району не панікувати.

"Друзі, 18 червня на Заваллівському кар’єрі заплановані вибухові роботи. Прошу зберігати спокій!", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у Києві вибухотехніки просто в руках виносили нерозірвані касетні боєприпаси з квартир.

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