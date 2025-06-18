Мешканців Кіровоградщини попередили про потужні вибухи
Сьогодні фахівці проводитимуть вибухові роботи на Заваллівському графітовому кар'єрі, що розташований в селищі Завалля Голованівського району. Місцеві жителі можуть почути потужні вибухи
Про це повідомив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович, передає RegioNews.
Він закликав мешканців Голованівського району не панікувати.
"Друзі, 18 червня на Заваллівському кар’єрі заплановані вибухові роботи. Прошу зберігати спокій!", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, у Києві вибухотехніки просто в руках виносили нерозірвані касетні боєприпаси з квартир.
На Житомирщині ледь не втопився 18-річний юнак, який хотів переплисти кар'єрВсі новини »
17 червня 2025, 16:00У Кіровоградській області четверо підлітків побили 13-річну дівчину
17 червня 2025, 14:49На Харківщині підірвався автомобіль рятувальників
16 червня 2025, 19:32
17 червня 2025
Скандал навколо Сердючки. Що робити із Данилком і його "Дольче габбаною"
Такі проблеми рано чи пізно мали вилізти назовні, і число їхнє після війни тільки зростатиме
13 червня 2025
"Помста" Путіна і наступ на Сумщину. Чого намагається досягти Росія
Країна-окупант може лише потішити пошарпане самолюбство шовіністичної частини суспільства
11 червня 2025
Блекаут на окупованих Запоріжжі та Херсонщині. Як ЗСУ зірвали плани росіян щодо ЗАЕС
Українська армія зірвала підступні плани російських окупантів, які "не помічали" представники імпотентного МАГАТЕ
04 червня 2025
Легендарна "Ворскла" на межі зникнення. Що чекає на клуб після вильоту з УПЛ, і до чого тут Жеваго
Кінець сезону-2024/25 у вітчизняному футболі відзначився цікавою подією. Із першої ліги ПФЛ до Прем'єр-ліги піднявся СК "Полтава", а у зворотному напрямку, із УПЛ у нижчий дивізіон, відправилася інша ...
Загроза з моря: ВМС оцінили ризик ударів крилатими ракетами "Калібр"
18 червня 2025, 07:15На Київщині чоловіка вбило електричним струмом під час риболовлі
18 червня 2025, 07:10Масована атака "шахедів" на Запоріжжя: знищені склади, згоріли автівки, пошкоджені багатоповерхівки
18 червня 2025, 07:00Загиблих у Києві вже 16: ще три тіла дістали з-під завалів багатоповерхівки
18 червня 2025, 06:49ЗСУ отримали на озброєння бойового робота з гранатометом
18 червня 2025, 06:10У Сумах легковик збив на "зебрі" жінку з 3-річною дитиною
18 червня 2025, 05:40Житель Хмельниччини отримав довічне за зґвалтування своєї 5-річної доньки
18 червня 2025, 05:05Засновник сервісу Spotify вклав більш як пів мільярда євро в дрони для України
18 червня 2025, 04:50На Житомирщині за допомогою трактора врятували коня, який впав у колодязь
18 червня 2025, 04:33
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Скандал навколо Сердючки. Що робити із Данилком і його "Дольче габбаною"
"Помста" Путіна і наступ на Сумщину. Чого намагається досягти Росія