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Об этом сообщает главный государственный санитарный врач области Надежда Оперчук, передает RegioNews.

В больницу попал мальчик из-за укуса змеи. Инцидент произошел в Онуфриевской громаде Александрийского района.

Ребенок будет находиться под контролем еще несколько дней, но показатели крови уже в норме, что свидетельствует о стабильном состоянии.

Следует отметить, что в прошлом году Кировоградская область была одной из четырех областей Украины, где не зафиксировали случаи травм из-за укусов змей. Это свидетельствует об относительно низком уровне риска в регионе по сравнению с другими регионами страны.

По состоянию на апрель 2025 года было зафиксировано пять новых случаев укусов змеями по всей стране.

Напоминаем об осторожности во время летних прогулок в сельской местности и необходимости своевременного обращения за медицинской помощью в случае укусов.