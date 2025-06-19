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19 июня 2025, 14:45

В Кировоградской области ребенок пострадал из-за укуса змеи

19 июня 2025, 14:45
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фото: Википедия
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Инцидент произошел в Онуфриевской громаде Александрийского района

Об этом сообщает главный государственный санитарный врач области Надежда Оперчук, передает RegioNews.

В больницу попал мальчик из-за укуса змеи. Инцидент произошел в Онуфриевской громаде Александрийского района.

Ребенок будет находиться под контролем еще несколько дней, но показатели крови уже в норме, что свидетельствует о стабильном состоянии.

Следует отметить, что в прошлом году Кировоградская область была одной из четырех областей Украины, где не зафиксировали случаи травм из-за укусов змей. Это свидетельствует об относительно низком уровне риска в регионе по сравнению с другими регионами страны.

По состоянию на апрель 2025 года было зафиксировано пять новых случаев укусов змеями по всей стране.

Напоминаем об осторожности во время летних прогулок в сельской местности и необходимости своевременного обращения за медицинской помощью в случае укусов.

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