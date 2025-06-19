В Кировоградской области ребенок пострадал из-за укуса змеи
Инцидент произошел в Онуфриевской громаде Александрийского района
Об этом сообщает главный государственный санитарный врач области Надежда Оперчук, передает RegioNews.
В больницу попал мальчик из-за укуса змеи. Инцидент произошел в Онуфриевской громаде Александрийского района.
Ребенок будет находиться под контролем еще несколько дней, но показатели крови уже в норме, что свидетельствует о стабильном состоянии.
Следует отметить, что в прошлом году Кировоградская область была одной из четырех областей Украины, где не зафиксировали случаи травм из-за укусов змей. Это свидетельствует об относительно низком уровне риска в регионе по сравнению с другими регионами страны.
По состоянию на апрель 2025 года было зафиксировано пять новых случаев укусов змеями по всей стране.
Напоминаем об осторожности во время летних прогулок в сельской местности и необходимости своевременного обращения за медицинской помощью в случае укусов.