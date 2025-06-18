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18 июня 2025, 06:45

Жителей Кировоградщины предупредили о мощных взрывах

18 июня 2025, 06:45
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фото: nadra.info
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Сегодня специалисты будут проводить взрывные работы на Завалловском графитовом карьере, расположенном в поселке Заваллье Головановского района. Местные жители могут услышать мощные взрывы

Об этом сообщил глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович, передает RegioNews.

Он призвал жителей Головановского района не паниковать.

"Друзья, 18 июня на Завалловском карьере запланированы взрывные работы. Прошу сохранять спокойствие!", - говорится в сообщении.

Напомним, в Киеве взрывотехники прямо в руках выносили неразорванные кассетные боеприпасы из квартир.

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