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13 июня 2025, 11:20

В Кировоградской области на 60 дней ввели карантин из-за бешенства

13 июня 2025, 11:20
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Фото: Главное управление Госпродслужбы в Кировоградской области
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В селе Приютовка Александрийского района Кировоградской области объявили карантин из-за случая бешенства у четырехлетней овчарки

Об этом сообщает Главное управление Госпродпотребслужбы в Кировоградской области, передает RegioNews.

В Кировоградской области в селе Приютовка Александрийского района объявили карантин из-за бешенства. Заболевание зафиксировали 9 июня у четырехлетней овчарки. Карантин будет действовать в течение 60 дней, чтобы предотвратить распространение инфекции среди животных и людей.

По словам пресс-секретаря Госпродслужбы области Натальи Шевченко, с 13 по 25 июня в Александрийском районе будут проводить бесплатную вакцинацию домашних питомцев против бешенства. Это превентивная мера по контролю заболевания в регионе и сохранению здоровья населения.

Известно, что овчарка покусала работницу частной ветеринарной клиники, куда обратились хозяева животного за помощью. Пострадавшей уже сообщили о необходимости пройти курс антирабической вакцинации. Ситуация находится под контролем соответствующих служб, осуществляющих мониторинг и профилактику дальнейшего распространения бешенства в районе.

Ранее сообщалось, что на Волыни женщину укусила змея: пострадавшую госпитализировали.

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