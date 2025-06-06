Правоохоронець із Кіровоградщини організував незаконне переправлення осіб за кордон під виглядом медичної допомоги

фото: ДБР

Працівники Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування у провадженні правоохоронця з Кіровоградської області, який разом із колишнім правоохоронцем з Прикарпаття організував незаконне переправлення чоловіків призовного віку за кордон. Обвинувальний акт скеровано до суду

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.

За даними слідства, колишній правоохоронець із Івано-Франківщини незаконно перетнув державний кордон України та, перебуваючи за межами країни, дистанційно підшуковував клієнтів для незаконного виїзду.

Організацію маршруту та забезпечення виїзду взяв на себе правоохоронець із Кіровоградської області.

Для прикриття злочинної діяльності через знайомого волонтера та благодійну організацію зловмисники придбали легковий автомобіль та машину швидкої допомоги. Транспортні засоби зловмисники використовували для перевезення чоловіків у медичному одязі, щоб уникнути перевірок на блокпостах.

Потім чоловіків доставляли до Закарпаття, де вони перепливали річку Тиса і опинялися в Румунії.

Коштували такі "послуги" 8000 доларів.

Зловмисникам загрожує до 9 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років та конфіскацію майна.

Нагадаємо, на Кіровоградщині судили лікаря, який вимагав гроші за виключення з військового обліку.