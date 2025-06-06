Правоохранитель из Кировоградщины организовал незаконную переправку лиц за границу под видом медицинской помощи
Сотрудники Государственного бюро расследований завершили досудебное расследование в производстве правоохранителя из Кировоградской области, который вместе с бывшим правоохранителем из Прикарпатья организовал незаконную переправку мужчин призывного возраста за границу. Обвинительный акт направлен в суд
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.
По данным следствия, бывший правоохранитель из Ивано-Франковской области незаконно пересек государственную границу Украины и, находясь за пределами страны, дистанционно подыскивал клиентов для незаконного выезда.
Организацию маршрута и обеспечение выезда взял на себя милиция из Кировоградской области.
Для прикрытия преступной деятельности через знакомого волонтера и благотворительную организацию злоумышленники приобрели легковой автомобиль и машину скорой помощи. Транспортные средства злоумышленники использовали для перевозки мужчин в медицинской одежде во избежание проверок на блокпостах.
Затем мужчин доставляли в Закарпатье, где они переплывали реку Тиса и оказывались в Румынии.
Стоили такие "услуги" 8000 долларов.
Злоумышленникам грозит до 9 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет и конфискацию имущества.
Напомним, в Кировоградской области судили врача, который требовал деньги за исключение из военного учета.