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20 травня 2025, 01:45

Вимагали гроші за виключення з військового обліку: на Кіровоградщині судили лікаря

20 травня 2025, 01:45
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На Кіровоградщині судили лікаря, який вимагав гроші з пацієнта, щоб виключити його з військового обліку. При цьому свою провину медик не визнав

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

На Кіровоградщині судили медика за зловживання впливу. Навесні 2023 року він отримав від чоловіка 40 тисяч гривень, обіцяючи вплинути на членів медичної комісії, щоб його виключили з військового обліку. У заяві пацієнт написав, що гроші вимагали лікар та член медичної комісії. Цікаво, що лікаря йому порадив саме член ВЛК.

У чоловіка було троє дітей на утриманні. Однак, за його словами, він нібито не знав, що це дає право на відстрочку від військової служби.

Що стосується обвинуваченого, то він працював лікарем 40 років. Він не визнав провину, але підтвердив, що хотів отримати від пацієнта гроші, бо "жити якось треба". Він заявив, що пацієнт начебто провокував його, а гроші йому взагалі підкинули.

Проте суд визнав лікаря винним. Його приговорили до позбавлення волі на 2 роки та 6 місяців.

Нагадаємо, раніше на Вінниччині затримали 38-річного командира спецпризначенці КОРДУ під час отримання хабаря, а також 29-річну лікарку. Вони вимагали гроші в чоловіка, щоб визнати його обмежено придатним до військової служби.

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