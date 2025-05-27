В Кировоградской области водитель воинской части оказался предателем
В Кировоградской области разоблачили водителя-электрика воинской части, работавшего на россиян. Его задержали "на горячем"
Об этом сообщает СБУ, передает RegioNews.
В Кировоградской области задержали 32-летнего водителя-электрика воинской части. Он корректировал воздушные атаки РФ по центральному региону Украины. Как выяснили правоохранители, предатель собирал координаты госпиталей Сил обороны и других медучреждений, где проходили лечение украинские воины.
Также мужчина передавал российскому ФСБ маршруты движения подразделений его военной чистоты, а также виды их вооружения.
Известно, что российский агент надеялся на "эвакуацию" во временно оккупированную часть Донбасса. Там он планировал вступить во вражеские группировки и воевать против Украины. Его задержали, когда он проводил визуальную разведку вблизи военного объекта.
По словам правоохранителей, российские спецслужбы обещали предателю деньги. Однако он ничего так и не получил. СБУ сообщили ему о подозрении по статье о государственной измене. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
Напомним, ранее в Одесской области задержали 47-летнего инженера, который шпионил для россиян. Для этого он устроился на местный завод, выполняющий оборонные заказы.