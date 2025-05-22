На Донеччині затримали російського коригувальника, який готував координати для обстрілів Костянтинівки

фото: СБУ

Служба безпеки затримала ще одного агента російської воєнної розвідки (більш відомої як ГРУ) на Донеччині. Він готував координати для повітряних атак рашистів на прифронтову Костянтинівку

Про це повідомляє пресцентр СБУ, передає RegioNews.

Як встановило розслідування, ворожим поплічником виявився місцевий 40-річний ІТ-фахівець. Рашисти завербували його в одній із заборонених соцмереж. Там російська військова запропонувала йому близькі стосунки в обмін на розвідінформацію.

Серед основних об’єктів, які цікавили рашистів, були укріпрайони та запасні командні пункти українських військ. Щоб зібрати відповідні геолокації, інформатор обходив місто та його околиці.

За наявними даними, у разі отримання координат окупанти планували здійснити нову серію ударів по Костянтинівці з використанням керованих авіабомб.

Співробітники СБУ запобігли цьому та затримали інформатора ще на початковому етапі його розвідактивності.

Також Служба безпеки провела заходи для убезпечення локацій Сил оборони.

Фігуранту оголосили підозру. Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Києві затримали підлітка, який збирався підірвати ТЦК. Ворожим поплічником виявився неповнолітній, який вже має підозру від правоохоронців за підпал військових авто, але суд випустив його з-під варти на домашній арешт.

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