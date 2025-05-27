У Кіровоградській області чоловік незаконно наловив риби на понад 500 тис. грн

фото: Державна екологічна інспекція Центрального Округу

Порушення виявили на Кременчуцькому водосховищі в адміністративних межах села Велика Андрусівка Кіровоградської області

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Державну екологічну інспекцію Центрального Округу.

Днями працівники Управління державного екологічного нагляду (контролю) у Черкаській області Державної екологічної інспекції Центрального округу спільно із співробітниками Управління авіації та поліції на воді Національної поліції України та інспекторами роти з обслуговування водних обʼєктів Управління патрульної поліції в Черкаській області відпрацювали територію Кременчуцького водосховища в адміністративних межах села Велика Андрусівка Кіровоградської області.

Завдяки злагодженим спільним діям було виявлено громадянина, який здійснював лов риби сітками в кількості 12 штук загально довжиною понад 700 метрів. Чоловік виловив рибу різних видів: лящ – 264 шт., карась – 13 шт., окунь – 11 шт., судак – 4 шт., сазан – 4шт., сом – 1 шт., плоскирка – 1 шт.

На правопорушника було складено протокол за частиною 4 статті 85 КУпАП.

Сума збитків завданих державі становить 526 524 гривні.

Нагадаємо, на Кіровоградщині потонув рибалка. Йому було 72 роки.