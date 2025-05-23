На Кіровоградщині з річки Сугоклея дістали тіло чоловіка
В четвер, 22 травня, в селі Нова Павлівка Кропивницького району у річці Сугоклея виявили тіло загиблого чоловіка
Про це повідомляє пресцентр ДСНС, передає RegioNews.
Рятувальники, які прибули на місце події, дістали з води потопельника.
Причину смерті та обставини загибелі чоловіка встановлюють правоохоронці.
Нагадаємо, вдень 21 травня на Кіровоградщині потонув рибалка: його намагався врятувати товариш.
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