В Кировоградской области мужчина незаконно наловил рыбы более чем на 500 тыс. грн

фото: Государственная экологическая инспекция Центрального Округа

Нарушения обнаружены на Кременчугском водохранилище в административных границах села Большая Андрусовка Кировоградской области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Государственную экологическую инспекцию Центрального Округа.

На днях работники Управления государственного экологического надзора (контроля) в Черкасской области Государственной экологической инспекции Центрального округа совместно с сотрудниками Управления авиации и полиции на воде Национальной полиции Украины и инспекторами роты по обслуживанию водных объектов Управления патрульной полиции в Черкасской области отработали территорию Кременчугской области области.

Благодаря слаженным совместным действиям был обнаружен гражданин, который осуществлял ловлю рыбы сетками в количестве 12 штук общей длиной более 700 метров. Мужчина выловил рыбу разных видов: лещ – 264 шт., карась – 13 шт., окунь – 11 шт., судак – 4 шт., сазан – 4шт., сом – 1 шт., плоскирка – 1 шт.

На правонарушителя был составлен протокол по части 4 статьи 85 КУоАП.

Сумма ущерба нанесенного государству составляет 526 524 гривны.

Напомним, в Кировоградской области утонул рыбак. Ему было 72 года.