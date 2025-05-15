Мер міста на Кіровоградщині заявив про спробу захоплення влади в громаді
Мер міста Світловодськ Андрій Маліцький заявив про спробу захоплення влади в громаді
Про це він повідомив у Фейсбуці, передає RegioNews.
За його словами, зараз відбувається спроба захоплення влади в Світловодській громаді шляхом нехтування чинним законодавством і процедурою з порушенням низки статей Кримінального кодексу України.
"Я вже звернувся з низкою заяв до Служби безпеки України, Національної поліції України та прокуратури щодо вчинення низки кримінальних правопорушень та інших порушень законодавства з боку окремих депутатів Світловодської міської ради. Тому очікую відповідних дій від правоохоронних органів", - повідомив очільник міста.
Раніше депутати Світловодської міської ради висловили недовіру міському голові Андрію Маліцькому.
Нагадаємо, на Кіровоградщині судили чоловіка, який відмовився від повістки.