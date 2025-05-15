10:03  15 травня
Сьогодні у Сумах День жалоби за вбитими внаслідок російського авіаудару
06:15  15 травня
Потрапили у фотопастку: у Карпатах біля кордону з Румунією затримали ухилянтів
02:30  15 травня
На фронті загинув відомий ведучий Максим Неліпа
UA | RU
UA | RU
15 травня 2025, 11:21

Мер міста на Кіровоградщині заявив про спробу захоплення влади в громаді

15 травня 2025, 11:21
Читайте также на русском языке
фото: Фейсбук Андрій Маліцький
Читайте также
на русском языке

Мер міста Світловодськ Андрій Маліцький заявив про спробу захоплення влади в громаді

Про це він повідомив у Фейсбуці, передає RegioNews.

За його словами, зараз відбувається спроба захоплення влади в Світловодській громаді шляхом нехтування чинним законодавством і процедурою з порушенням низки статей Кримінального кодексу України.

"Я вже звернувся з низкою заяв до Служби безпеки України, Національної поліції України та прокуратури щодо вчинення низки кримінальних правопорушень та інших порушень законодавства з боку окремих депутатів Світловодської міської ради. Тому очікую відповідних дій від правоохоронних органів", - повідомив очільник міста.

Раніше депутати Світловодської міської ради висловили недовіру міському голові Андрію Маліцькому.

Нагадаємо, на Кіровоградщині судили чоловіка, який відмовився від повістки.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Кіровоградська область мер община захоплення влади
Вибухи на Кіровоградщині: в ОВА попередили цивільних про тактичні навчання ЗСУ
08 травня 2025, 16:30
На Кіровоградщині затримали браконьєра з уловом на понад 6,5 млн грн
02 травня 2025, 06:11
На Кіровоградщині знищили подвійну бойову частину російської крилатої ракети
30 квітня 2025, 05:17
Всі новини »
15 травня 2025
Запоріжжя і Херсон – як використають цю тему на можливих переговорах Росія і Україна
Країна-агресор завжди готова використати карту "своїх" міст в Україні для зриву будь-яких перемовин. Та чи використає?
13 травня 2025
"Повернути додому": Небезпечна місія евакуації полеглих героїв
Щодня, на передовій, українські воїни стоять на захисті нашої землі. Та війна – це не лише бої та перемоги, а й втрати. За кожним полеглим героєм стоїть не лише його подвиг, а й родина, яка чекає на м...
05 травня 2025
"Воджу їжу під обстрілами". Як керівники сіл ризикують життям заради земляків
Умови життя в багатьох прифронтових населених пунктах близькі до виживання. В результаті представникам місцевої влади доводиться постійно вирішувати критично важливі питання, а часом і ризикувати влас...
01 травня 2025
Довгоочікувана угода про копалини: що підписала Україна, навіщо це Трампу і як вона вплине на війну
Україна і Сполучені Штати Америки врешті-решт дійшли до точки підписання, але – підписання чого? І чим це обернеться для нашої економіки та національної безпеки
У Тернополі чоловік може сісти до в’язниці за те, що вирубав 2 дерева у парку
15 травня 2025, 12:39
Росіяни обстріляли із артилерії Запорізьку область, зруйновані будинки
15 травня 2025, 12:26
На Закарпатті затримали прикордонника, який за 2500 доларів погодився переправити чоловіка до ЄС
15 травня 2025, 12:19
Стало відомо, що сталося з військовим ТЦК, якого розкритикував мер Харкова за побиття вчителя
15 травня 2025, 12:04
Гуморист Розовий розлучається після року шлюбу: що сталося
15 травня 2025, 11:58
Скільки дітей залишаються у зоні примусової евакуації на Донеччині
15 травня 2025, 11:39
У Тернополі аферист звинуватив пенсіонерку в зраді і виманив гроші
15 травня 2025, 11:36
На Сумщині прикордонники знищили ворожі безпілотники
15 травня 2025, 11:29
На Львівщині 3-річний хлопчик випав із вікна: матір судитимуть за недогляд
15 травня 2025, 10:58
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Запоріжжя і Херсон – як використають цю тему на можливих переговорах Росія і Україна
"Повернути додому": Небезпечна місія евакуації полеглих героїв
Всі публікації »
Олександр Коваленко
Вадим Денисенко
Ганна Маляр
Всі блоги »