Мер міста на Кіровоградщині заявив про спробу захоплення влади в громаді

фото: Фейсбук Андрій Маліцький

Мер міста Світловодськ Андрій Маліцький заявив про спробу захоплення влади в громаді

Про це він повідомив у Фейсбуці, передає RegioNews.

За його словами, зараз відбувається спроба захоплення влади в Світловодській громаді шляхом нехтування чинним законодавством і процедурою з порушенням низки статей Кримінального кодексу України.

"Я вже звернувся з низкою заяв до Служби безпеки України, Національної поліції України та прокуратури щодо вчинення низки кримінальних правопорушень та інших порушень законодавства з боку окремих депутатів Світловодської міської ради. Тому очікую відповідних дій від правоохоронних органів", - повідомив очільник міста.

Раніше депутати Світловодської міської ради висловили недовіру міському голові Андрію Маліцькому.

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