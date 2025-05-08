Вибухи на Кіровоградщині: в ОВА попередили цивільних про тактичні навчання ЗСУ
Сьогодні та завтра Сили оборони України проводитимуть вечірні тактичні навчання в Олександрійському районі. Місцеві мешканці чутимуть гучні вибухи та постріли
Про це повідомив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович, передає RegioNews.
"8 та 9 травня, з 20.00 до 24.00 в Олександрійському районі проводитимуться тактичні навчання", — йдеться у повідомленні.
Андрій Райкович закликав жителів Кіровоградщини зберігати спокій.
Нагадаємо, попри оголошене Кремлем перемир'я, російські війська не припиняють вогонь. За словами українських захисників, росіяни продовжують бойові дії на різних напрямках фронту.
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