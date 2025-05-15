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15 мая 2025, 11:21

Мэр города в Кировоградской области заявил о попытке захвата власти в общине

15 мая 2025, 11:21
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фото: Фейсбук Андрей Малицкий
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Мэр города Светловодск Андрей Малицкий заявил о попытке захвата власти в общине

Об этом он сообщил в Facebook, передает RegioNews.

По его словам, сейчас предпринимается попытка захвата власти в Светловодской общине путем пренебрежения действующим законодательством и процедурой с нарушением ряда статей Уголовного кодекса Украины.

"Я уже обратился с рядом заявлений в Службу безопасности Украины, Национальную полицию Украины и прокуратуру о совершении ряда уголовных правонарушений и других нарушений законодательства со стороны отдельных депутатов Светловодского городского совета. Поэтому ожидаю соответствующих действий от правоохранительных органов", - сообщил глава города.

Ранее депутаты Светловодского городского совета выразили недоверие городскому голове Андрею Малицкому.

Напомним, в Кировоградской области судили мужчину, который отказался от повестки.

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