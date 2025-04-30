На Прикарпатье в пожаре погибла женщина
На Прикарпатье произошел пожар. К сожалению, во время тушения пламени обнаружили тело женщины
Об этом сообщает ГСЧС Кировоградской области, передает RegioNews.
Трагедия произошла 30 апреля по ул. Гайдамацкой г. Благовещенское Головановского района. На месте пожара спасатели обнаружили травмированную 84-летнюю женщину. Также, к сожалению, погибла 63-летняя женщина.
Спасатели ликвидировали пожар. Обстоятельства инцидента и смерти женщины будут установлены.
Напомним, ранее на Волыни загорелся жилой дом. В одной из комнат нашли 76-летнего хозяина без признаков жизни. Его 72-летняя жена получила ожоги.
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