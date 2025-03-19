Шпионаж на оборонном заводе: на Кировоградщине "крот" ФСБ получил 15 лет тюрьмы

фото: СБУ

Служба безопасности Украины разоблачила и задержала агента ФСБ, работавшего на одном из оборонных предприятий Кировоградщины. За сбор разведданных об украинской военной технике предатель получил 15 лет лишения свободы

Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает RegioNews.

Следствие установило, что мужчина был "интегрирован" в предприятие с целью шпионажа. Его задачей было собирать информацию о видах и количестве боевой техники ВСУ, которая проходила ремонт и модернизацию на заводе.

Чтобы получить доступ к производственным помещениям, агент устроился на должность завхоза. В ходе спецоперации контрразведка СБУ задержала шпиона "на горячем", когда он фотографировал секретные документы предприятия.

Как выяснили следователи, предателем оказался местный житель, еще до полномасштабного вторжения находившийся в поле зрения ФСБ из-за приверженности рашистской идеологии.

После 24 февраля 2022 на него вышел кадровый сотрудник ФСБ и дал четкую задачу – собирать секретную информацию для врага.

Суд признал российского агента виновным по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения);

ч. 1 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Предатель получил 15 лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним, ранее в Одессе задержали 21-летнего российского агента, который искал "бреши" в ПВО.