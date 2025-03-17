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17 березня 2025, 10:29

Шукав "шпарини" у ППО: в Одесі затримали 21-річного російського агента

17 березня 2025, 10:29
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фото: СБУ
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СБУ затримала агента російських спецслужб, який готував координати для нової серії повітряних ударів РФ по Одесі. Серед потенційних цілей ворога були запасні командні пункти та адмінбудівлі Сил оборони

Про це повідомляє пресцентр СБУ, передає RegioNews.

Щоб "пробити" українську ППО під час ворожої атаки, агент намагався виявити і передати окупантам координати радіолокаційних станцій ЗСУ.

Крім того, для отримання інформації про фактичне перебування українських захисників на пунктах тимчасового або постійного базування фігурант встановлював приховані камери.

Так, наприклад, одну з них він замаскував навпроти центрального входу до адмінбудівлі СБУ. Відзняті кадри агент "перекидав" з флешки відеопристрою на мобільний телефон, а далі месенджером – своєму російському куратору.

Контррозвідка СБУ викрила зловмисника, задокументувала його злочини і затримала. Одночасно Служба безпеки провела комплексні заходи, щоб убезпечити локації Сил оборони.

За даними слідства, російським агентом виявився 21-річний місцевий безробітний, який хотів "швидко заробити" на Телеграм-каналах. Там його завербували окупанти і поставили відповідні завдання.

Під час обшуків у затриманого вилучили відеокамери з флешносіями, а також телефон та сім-карти, які він періодично міняв для конспірації зв’язку з окупантами.

Фігуранту оголосили підозру. Наразі він перебуває під вартою.

Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше СБУ спільно з правоохоронцями затримали 19-річну мешканку Миколаєва, яка співпрацювала з РФ. За вказівкою противника вона планувала організувати теракт біля обласного управління поліції.

війна Одеса ППО агент рф
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