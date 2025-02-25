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25 лютого 2025, 20:51

Був у полоні та отримав повістку: на Кіровоградщині судили переселенця, який відмовився від мобілізації

25 лютого 2025, 20:51
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На Кіровоградщині переселенець з Херсонщини відмовився від мобілізації. У суді він розкаявся, проте пояснив причини своїх дій

Про це повідомляє Судово-юридична газета, передає RegioNews.

На Кіровоградщині чоловік отримав повістку, але відмовився від мобілізації. На суді він розкаявся та визнав свою провину. Проте він зазначив, що він є переселенцем з Херсонської області. На території Новоархангельщини проживає з цивільною дружиною та її дитиною, яких він близько двох років утримує.

Також чоловік розповів, що в період окупації він був в полоні у росіян. Його понад місяць тримали у земляній ямі. Він згадував, як окупанти знущались над ним, морили голодом та вибили всі зуби. У визначені дні він не зміг прийти до ТЦК, як він пояснив сам, бо його дружині було зле.

Суд призначив покарання у виді позбавлення волі на строк 3 роки. Проте його звільнили від відбування призначеного покарання, якщо він протягом 3 років іспитового строку не вчинить нового злочину.

Нагадаємо, що раніше на Дніпропетровщині судили чоловіка, який відмовився від отримання повістки. Свої дії він пояснив тим, що знайомі, які служать, скаржилися йому на серйозні проблеми, і він боявся опинитися в такому ж становищі. У чоловіка троє дітей - повнолітня дочка, а також ще двоє неповнолітніх дітей. Суд засудив його до 1 року та 10 місяців іспитового терміну.

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