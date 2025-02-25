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25 февраля 2025, 20:51

Был в плену и получил повестку: в Кировоградской области судили переселенца, отказавшегося от мобилизации

25 февраля 2025, 20:51
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В Кировоградской области переселенец из Херсонщины отказался от мобилизации. В суде он раскаялся, однако объяснил причины своих действий

Об этом сообщает Судебно-юридическая газета, передает RegioNews.

В Кировоградской области мужчина получил повестку, но отказался от мобилизации. На суде он раскаялся и признал свою вину. Однако он отметил, что он переселенец из Херсонской области. На территории Новоархангельщины проживает с гражданской женой и ее ребенком, которых он около двух лет содержит.

Также мужчина рассказал, что в период оккупации он был в плену у россиян. Его больше месяца держали в земляной яме. Он вспоминал, как оккупанты издевались над ним, морили голодом и выбили все зубы. В определенные дни он не смог прийти в ТЦК, как он объяснил сам, потому что его жене было плохо.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года. Однако его освободили от отбывания назначенного наказания, если он в течение 3 лет испытательного срока не совершит нового преступления.

Напомним, ранее на Днепропетровщине судили мужчину, который отказался от получения повестки. Свои действия он объяснил тем, что служащие знакомые жаловались ему на серьезные проблемы, и он боялся оказаться в таком же положении. У мужчины трое детей – совершеннолетняя дочь, а также еще двое несовершеннолетних детей. Суд приговорил его к 1 году и 10 месяцам испытательного срока.

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