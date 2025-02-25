фото: поліція

Правоохоронці викрили жителя Запоріжжя, який обіцяв військовозобов’язаному отримати відстрочку від призову

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

Ділок за 1500 доларів обіцяв домовитися з посадовцями про зняття "клієнта” з розшуку за порушення військового обліку та сприяти отриманню відстрочки від призову.

Фігуранта затримали одразу після отримання ним грошей. Йому оголосили підозру.

Зазначається, що 37-річному чоловіку загрожує до 5 років тюрми.

Нагадаємо, раніше правоохоронці в різних областях викрили схеми щодо незаконного виїзду чоловіків за кордон. Зокрема, йдеться про продаж фейкових довідок ВЛК.