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10 січня 2025, 18:09

У Полтаві чоловік побив незнайому жінку, яка відмовилася дати йому 10 гривень

10 січня 2025, 18:09
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фото: pixabay.com
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Суд у Полтаві виніс вирок чоловікові, який побив жінку через те, що та відмовила йому у проханні дати 10 гривень

Відповідну справу розглядав Київський районний суд Полтави, передає RegioNews.

Обвинувачений є уродженцем Закарпаття. Раніше не судимий, на момент вчинення злочину офіційно не був працевлаштований.

Інцидент трапився 30 серпня 2023 року. Чоловік підійшов до дівчини, яка займалася на спортивному майданчику та запитав де зупинка громадського транспорту, а також попросив 10 гривень на проїзд. Він пояснив своє прохання тим, що йому ще не виплатили заробітну плату. Проте чоловік отримав відмову.

Потерпіла розповіла, що він також попросив у неї випити води, але вона йому відмовила та продовжила займатися. Після цього нападник штовхнув жінку і почав бити її в обличчя та вимагати гроші. Жінка сказала, що не має грошей, але пообіцяла віддати мобільний телефон та прикраси, якщо він її відпустить. Скориставшись моментом, потерпіла втекла до найближчого магазину і зателефонувала своєму батькові, викликала "швидку" та поліцію.

Батько постраждалої приїхав на місце події, розшукав нападника на вулиці та затримав його. Засуджений наполягав на тому, що жодних цінностей або гроші у потерпілої не вимагав, а наніс тілесні ушкодження їй через раптово виниклу образу.

У потерпілої виявили тілесні ушкодження у вигляді закритої черепно-мозкової травми, струсу головного мозку та гіперпігментації слизової оболонки нижньої губи.

Суд визнав чоловіка винним за статтею ККУ "Розбій". Йому призначили вісім років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Ужгороді група чоловіків напала на правоохоронців, які виконували службові обов’язки. Зловмисники завдали потерпілим тілесних ушкоджень і втекли з місця події. Їх затримали.

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