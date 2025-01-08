фото: ГУ НП у Кіровоградській області

На території Кіровоградської області було виявлено бойову частину одного з дронів, що не здетонувала

Про це повідомили в пресслужбі Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області, повідомляє RegioNews.

За інформацією Нацполіції, співробітники відділу вибухотехнічної служби провели обстеження місць падінь безпілотних літальних апаратів рф.

Під час обстеження спеціалісти виявили бойову частину одного з безпілотних апаратів, що не здетонувала.

В Нацполіції запевнили, що вибухонебезпечний пристрій фахівці знищили методом контрольованого підриву на місці з дотриманням усіх норм безпеки.

Нагадаємо, у Сумській області вибухотехніки знешкодили бойову частину збитого російського ударного безпілотника.

Раніше на Київщині знищили бойову частину ворожого дрона, яка не здетонувала.