На Кіровоградщині ЗСУ знищили російський нездетонований дрон
На території Кіровоградської області було виявлено бойову частину одного з дронів, що не здетонувала
Про це повідомили в пресслужбі Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області, повідомляє RegioNews.
За інформацією Нацполіції, співробітники відділу вибухотехнічної служби провели обстеження місць падінь безпілотних літальних апаратів рф.
Під час обстеження спеціалісти виявили бойову частину одного з безпілотних апаратів, що не здетонувала.
В Нацполіції запевнили, що вибухонебезпечний пристрій фахівці знищили методом контрольованого підриву на місці з дотриманням усіх норм безпеки.
Нагадаємо, у Сумській області вибухотехніки знешкодили бойову частину збитого російського ударного безпілотника.
Раніше на Київщині знищили бойову частину ворожого дрона, яка не здетонувала.