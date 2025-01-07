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07 січня 2025, 11:56

На Сумщини знешкодили бойову частину збитого ворожого дрона

07 січня 2025, 11:56
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фото: поліція
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Вибухотехніки знешкодили в Сумській області бойову частину збитого російського ударного безпілотника

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Після останнього масованого ворожого удару по Україні, до поліції надійшло кілька повідомлень від жителів області про виявлення ними уламків збитих ворожих дронів. Бойові частини деяких з них не спрацювали, а тому становили реальну загрозу для оточуючих, які могли б їх знайти.

В одному з районів на Сумщині 6 січня виявили збитий безпілотник, бойова частина якого не вибухнула під час падіння. Вибухотехніки знешкодили бойову частину та вивезли вибухівку в безпечне місце для знищення.

Нагадаємо, раніше на Київщині знищили бойову частину ворожого дрона, яка не здетонувала.

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