Прикордонники показали російський дрон, який збили на Сумщині
Вчора, 7 січня, під час чергової дронової атаки на Україну захисники Сумщини приземлили російський безпілотний літальний апарат типу "Гербера"
Про це інформує Держприкордонслужба, передає RegioNews.
"Зафіксувавши політ БпЛА типу "гербера", захисники кордону відкрили вогонь зі стрілецької зброї, в результаті чого безпілотник був успішно збитий", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, Сили оборони збили понад 40 дронів, які російські війська запустили по Україні у ніч проти 8 січня.
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