В Кировоградской области ВСУ уничтожили российский несдетонированный дрон
На территории Кировоградской области была обнаружена боевая часть одного из дронов, которая не сдетонировала
Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Кировоградской области, сообщает RegioNews .
По информации Нацполиции, сотрудники отдела взрывотехнической службы провели обследование мест падений беспилотных летательных аппаратов России.
Во время обследования специалисты обнаружили несдетонировавшую боевую часть одного из беспилотных аппаратов.
В Нацполиции заверили, что взрывоопасное устройство специалисты уничтожили методом контролируемого подрыва на месте с соблюдением всех норм безопасности.
Напомним, в Сумской области взрывотехники обезвредили боевую часть сбитого российского ударного беспилотника.
Ранее на Киевщине уничтожили несдетонировавшую боевую часть вражеского дрона .