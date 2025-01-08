фото: ГУ НП в Кировоградской области

На территории Кировоградской области была обнаружена боевая часть одного из дронов, которая не сдетонировала

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Кировоградской области, сообщает RegioNews .

По информации Нацполиции, сотрудники отдела взрывотехнической службы провели обследование мест падений беспилотных летательных аппаратов России.

Во время обследования специалисты обнаружили несдетонировавшую боевую часть одного из беспилотных аппаратов.

В Нацполиции заверили, что взрывоопасное устройство специалисты уничтожили методом контролируемого подрыва на месте с соблюдением всех норм безопасности.

Напомним, в Сумской области взрывотехники обезвредили боевую часть сбитого российского ударного беспилотника.

Ранее на Киевщине уничтожили несдетонировавшую боевую часть вражеского дрона .