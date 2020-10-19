Нардеп Лозінський, засуджений на 15 років за вбивство, балотується на голову ОТГ на Кіровоградщині, - ЗМІ

Віктор Лозінський йде на вибори як самовисуванець

Віктор Лозінський йде на вибори як самовисуванець

Фото: Страна.иа

Колишній депутат парламенту Віктор Лозінський, якого раніше засудили до 15 років ув'язнення за умисне вбивство, балотується на пост глави об'єднаної територіальної громади поруч з місцем вбивства.

Про це ВВС News Україна повідомили в місцевій територіальної виборчої комісії, інформує RegioNews.

Лозінський Віктор Олександрович балотується на посаду керівника Підвисоцької ОТГ Голованівського району Кіровоградської області", - повідомили виданню в комісії.

Кандидат від "Слуги народу" в цій ОТГ Сергій Балицький заявляв в поліцію про погрози з боку пана Лозінського. Він стверджував, що у нього нібито вимагали зняти свою кандидатуру.

У відповідь Віктор Лозінський оприлюднив інтерв'ю, в якому назвав сім'ю Балицького "земельними обжорами".

Сам Лозинський назвав себе директором агропідприємства і заявив, що домігся справедливості і зняв всі судимості.

Як відомо, депутата Верховної Ради Віктора Лозінського 20 квітня 2011 року Дніпровський райсуд Києва засудив до 15 років позбавлення волі за вбивство громадянина Валерія Олійника в мисливських угіддях в Голованівському районі Кіровоградської області 16 червня 2009 р.

Вищий спеціалізований суд з цивільних і кримінальних справах пом'якшив вирок Лозінському, призначивши йому нове покарання у вигляді 10 років позбавлення волі.

У червні 2014 року Лозінський достроково вийшов з в'язниці за станом здоров'я. При цьому Прокуратура Київської області сьогодні внесла апеляційну скаргу на постанову Бориспільського міськрайонного суду про звільнення з в'язниці Віктора Лозінського за станом здоров'я.

Нагадаємо, у Кропивницького жорстоко побили кандидата в депутати райради.