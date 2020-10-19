Нардеп Лозинский, осужденный на 15 лет за убийство, баллотируется на главу ОТГ на Кировоградщине, - СМИ

Виктор Лозинский идет на выборы как самовыдвиженец

Виктор Лозинский идет на выборы как самовыдвиженец

Фото: Страна.ua

Бывший депутат парламента Виктор Лозинский, которого ранее приговорили к 15 годам заключения за умышленное убийство, баллотируется на пост главы объединенной территориальной общины рядом с местом убийства.

Об этом ВВС News Украина сообщили в местной территориальной избирательной комиссии, информирует RegioNews.

Лозинский Виктор Александрович баллотируется на должность руководителя Подвысоцкого ОТГ Голованевского района Кировоградской области", - сообщили изданию в комиссии.

Кандидат от "Слуги народа" в этой ОТГ Сергей Балицкий заявлял в полицию об угрозах со стороны господина Лозинского. Он утверждал, что у него якобы требовали снять свою кандидатуру.

В ответ Виктор Лозинский обнародовал интервью, в котором назвал семью Балицкого "земельными обжорами".

Сам Лозинский назвал себя директором агропредприятия и заявил, что добился справедливости и снял все судимости.

Как известно, депутата Верховной Рады Виктора Лозинского 20 апреля 2011 г. Днепровский райсуд Киева приговорил к 15 годам лишения свободы за убийство гражданина Валерия Олийныка в охотничьих угодьях в Головановском районе Кировоградской области 16 июня 2009 г.

Высший специализированный суд по гражданским и уголовным делам смягчил приговор Лозинскому, назначив ему новое наказание в виде 10 лет лишения свободы.

В июне 2014 года Лозинский досрочно вышел из тюрьмы по состоянию здоровья. При этом Прокуратура Киевской области сегодня внесла апелляционную жалобу на постановление Бориспольского горрайонного суда об освобождении из тюрьмы Виктора Лозинского по состоянию здоровья.

Напомним, в Кропивницком жестоко избили кандидата в депутаты райсовета.