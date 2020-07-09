Вместо Александра Дануцы Кировоградскую ячейку "Слуги Народа” возглавит Никита Потураев

О причинах замены в областном партийном руководстве не сообщается

О причинах замены в областном партийном руководстве не сообщается

На фото: Никита Потураев (Укринформ)

Об этом сайту Озон сообщил сам народный депутат от "Слуги Народа” Александр Дануца, пишет RegioNews.

Никита Потураев был куратором местных выборов в Кировоградской области, а я возглавлял областную организацию партии. Теперь Потураев и то и другое”, – сообщил Александр Дануца.

Причины такого решения политику не сообщили.

Мне не объяснили. Но сообщили, что заменят именно в тот день, когда вышло мое интервью на LB.ua”, – прокомментировал нардеп.

Интервью, о котором говорит политик, был опубликован 25 июня на сайте LB.ua под названием "На местных выборах мы будем воевать против всех. Все стрелы полетят в нас”.

В этом интервью Александр Дануца откровенно говорит о падении рейтинга партии "Слуга Народа”, впрочем, отмечает, что в Кировоградской области это не так заметно относительно всеукраинского рейтинга.

Справка: Никита Потураев – заместитель председателя Комитета, председатель подкомитета по вопросам информационной политики Комитета Верховной Рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики.

Родился 4 сентября 1970 года в Днепре. Окончил филологический факультет Днепровского университета. Кандидат политических наук. Соучредитель Общественной организации "Квантум фьючер лаб". Эксперт по коммуникациям, политического и медиа-консалтингу. Занимал руководящие должности в медиахолдинге Стар Лайт Медиа, был директором Фокус Медиа. Ранее занимал должность первого заместителя Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

Напомним, 15 июня на сайте политической партии "Слуга Народа” была опубликована информация о назначении Александра Дануцы председателем областной организации. Решение о назначении Дануцы руководителем Кировоградской областной парторганизации приняли члены областной партийной организации во время конференции регионального партийного отделения. Его кандидатуру также утвердил Высший совет партии.