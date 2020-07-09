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Вместо Александра Дануцы Кировоградскую ячейку "Слуги Народа” возглавит Никита Потураев
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09 июля 2020, 15:11 12

Вместо Александра Дануцы Кировоградскую ячейку "Слуги Народа” возглавит Никита Потураев

09 июля 2020, 15:11 12
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На фото: Никита Потураев (Укринформ)
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Вместо Александра Дануцы новым председателем Кировоградской областной организации политической партии “Слуга Народа” станет советник Владимира Зеленского – Никита Потураев.

Об этом сайту Озон сообщил сам народный депутат от "Слуги Народа” Александр Дануца, пишет RegioNews.

Никита Потураев был куратором местных выборов в Кировоградской области, а я возглавлял областную организацию партии. Теперь Потураев и то и другое”, – сообщил Александр Дануца.

Причины такого решения политику не сообщили.

Мне не объяснили. Но сообщили, что заменят именно в тот день, когда вышло мое интервью на LB.ua”, – прокомментировал нардеп.

Интервью, о котором говорит политик, был опубликован 25 июня на сайте LB.ua под названием "На местных выборах мы будем воевать против всех. Все стрелы полетят в нас”.

В этом интервью Александр Дануца откровенно говорит о падении рейтинга партии "Слуга Народа”, впрочем, отмечает, что в Кировоградской области это не так заметно относительно всеукраинского рейтинга.

Справка: Никита Потураев – заместитель председателя Комитета, председатель подкомитета по вопросам информационной политики Комитета Верховной Рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики.

Родился 4 сентября 1970 года в Днепре. Окончил филологический факультет Днепровского университета. Кандидат политических наук. Соучредитель Общественной организации "Квантум фьючер лаб". Эксперт по коммуникациям, политического и медиа-консалтингу. Занимал руководящие должности в медиахолдинге Стар Лайт Медиа, был директором Фокус Медиа. Ранее занимал должность первого заместителя Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

Напомним, 15 июня на сайте политической партии "Слуга Народа” была опубликована информация о назначении Александра Дануцы председателем областной организации. Решение о назначении Дануцы руководителем Кировоградской областной парторганизации приняли члены областной партийной организации во время конференции регионального партийного отделения. Его кандидатуру также утвердил Высший совет партии.

выборы Слуга народа партия Кировоградская область Дануца Александр Потураев Никита
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