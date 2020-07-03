У Кропивницькому вимагали відставки помічників Андрія Балоня

Акцію організувала громадська організація "Центральноукраїнський антикорупційний офіс”

Акцію організувала громадська організація "Центральноукраїнський антикорупційний офіс”

Фото: скрін відео

Під стінами Кіровоградської облдержадміністрації пройшла акція під назвою “чемодан-вокзал-Херсон” з вимогою відставки помічників Андрія Балоня.

Про це пише RegioNews з посиланням на Озон.

Під стіни ОДА принесли вказівник з назвами міст родом з яких помічники колишнього голови Андрія Балоня – Херсон, Одеса, Дрогобич, Полтава. Також активісти принесли валізу, в яку збирали символічну суму на квиток в один кінець для помічників колишнього голови ОДА.

Активісти мали на увазі заступників Андрія Балоня – Ігоря Кузьміна, Тетяну Волинець, Світлану Лабанову, Максима Калініна та керівника апарату ОДА Дмитра Горшкова.

Окрім цього активісти збиралися вручити сертифікати на квиток в один кінець та капусту для чиновників з натяком на те, що це єдина капуста, яку мають зрубати з Кіровоградської області.

Якщо керівник бере кошти і обклав всю область непомірними податками, хабарями і всім іншим то його оточення не може бути кристально чистим. І тому ми хочемо показати тому оточенню куди їм треба повертатися. Але б хотілося щоб вони звернулися саме до НАБУ та СБУ із щиросердним зізнанням. Можливо це дасть їм можливість втратити ті кошти, які вони накрали, але при цьому зберегти свою гідність та честь”, – прокоментував один з організаторів акції Микола Гречуха.

За словами організаторів акції, вони втратили роботу через свою громадську позицію та погрози з боку колишнього керівництва Кіровоградської ОДА.

Зокрема, на черговій нараді колишнього очільника області Микола Гречуха підняв питання про поширення корупційних схем в області на що, за словами Гречухи, йому відповіли погрозами фізичної розправи.

У підсумку активістів не пропустили до заступників Андрія Балоня посилаючись на зайнятість чиновників. Вдалося зустріти лише керівника апарату ОДА Дмитра Горшкова, який відмовився давати коментарі.

Нагадаємо, 25 червня, затримали голову Кіровоградської обласної державної адміністрації Андрія Балоня. За даними НАБУ він повинен був отримати від регіонального відділення одного з органів державної влади в області в цілому 1,8 млн грн неправомірної вигоди.

27 червня суд взяв під варту колишнього голову Кіровоградської ОДА Балоня та його спільника на 60 днів з правом внесення застави.

Сьогодні, 3 липня, за ексголову Кіровоградської ОДА Балоня внесли заставу

Також була внесена застава за його підлеглого - Сергія Шевченка.