В Кропивницком требовали отставки помощников Андрея Балоня

Акцию организовала общественная организация "Центральноукраинский антикоррупционный офис”

Акцию организовала общественная организация "Центральноукраинский антикоррупционный офис”

Фото: скрин видео

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Озон.

Под стены ОГА принесли указатель с названиями городов, родом из которых помощники бывшего главы Андрея Балоня – Херсон, Одесса, Дрогобыч, Полтава. Также активисты принесли чемодан, в который собирали символическую сумму на билет в один конец для помощников бывшего председателя ОГА.

Активисты имели в виду заместителей Андрея Балоня – Игоря Кузьмина, Татьяну Волынец, Светлану Лабанову, Максима Калинина и руководителя аппарата ОГА Дмитрия Горшкова.

Кроме этого активисты собирались вручить сертификаты на билет в один конец и капусту для чиновников с намеком на то, что это единственная капуста, которую могут срубить с Кировоградской области.

Если руководитель берет деньги и обложил всю область непомерными налогами, взятками и всем прочим то его окружение не может быть кристально чистым. И поэтому мы хотим показать тому окружению, куда им надо возвращаться. Но хотелось бы чтобы они обратились именно к НАБУ и СБУ с чистосердечным признанием. Возможно это даст им возможность потерять те средства, которые они наворовали, но при этом сохранить свое достоинство и честь”, – прокомментировал один из организаторов акции Николай Гречуха.

По словам организаторов акции, они потеряли работу из-за своей общественной позиции и угроз со стороны бывшего руководства Кировоградской ОГА.

В частности, на очередном совещании бывшего главы области Николай Гречуха поднял вопрос о распространении коррупционных схем в области на что, по словам Гречухи, ему ответили угрозами физической расправы.

В итоге активистов не пропустили к заместителям Андрея Балоня, ссылаясь на занятость чиновников. Удалось встретить лишь руководителя аппарата ОГА Дмитрия Горшкова, который отказался давать комментарии.

Напомним, 25 июня, задержали председателя Кировоградской областной государственной администрации Андрея Балоня. По данным НАБУ он должен был получить от регионального отделения одного из органов государственной власти в области в целом 1,8 млн грн неправомерной выгоды.

27 июня суд взял под стражу бывшего председателя Кировоградской ОГА Балоня и его сообщника на 60 дней с правом внесения залога.

Сегодня, 3 июля, за эксглову Кировоградской ОГА Балоня внесли залог.

Также был внесен залог за его подчиненного - Сергея Шевченко.