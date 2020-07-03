Продавав посади в Кабміні: правоохоронці затримали шахрая

Завдяки налагодженній "схемі" йому вдалося заробити понад 1,5 млн доларів

Завдяки налагодженній "схемі" йому вдалося заробити понад 1,5 млн доларів

Фото: Facebook

На Волині слідчі затримали чоловіка під час одержання ним 200 тисяч доларів. Він "пропонував" працевлаштувати іншого волинянина на посаду міністра у Кабмін України. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Про це повідомляє пресслужба поліції Волинської області, передає RegioNews.

Засновник та голова Луцької міської організації однієї із політичних партій налагодив злочинну "схему" вимагання коштів за нібито допомогу у призначенні на керівні посади у вищих органах державної влади України.

Чоловік представлявся від імені британської організації "Групи Ротшильда", застосовував психологічні маніпуляції та легко входив у довіру до потерпілих. На "схемі" йому вдалося заробити понад 1,5 млн доларів.

Зловмисника затримали в одному із кафе Луцька під час одержання коштів.

Затримали голову місцевої громадської організації під час отримання коштів. В ході огляду місця події правоохоронці вилучили 200 тисяч доларів, заяву про вступ потерпілого до закритої групи, завіреною печаткою та перстень , як доказ того, що останній став її почесним членом", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці розпочали розслідування за ч. 4 ст. 190 ККУ. Йдеться про шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах.

Раніше повідомлялось, що до керівників мерії Українки в Обухівському районі Київської області з обшуками прийшли співробітники Служби безпеки України.