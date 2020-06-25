СМИ сообщают об аресте главы Кировоградской ОГА Балоня
По предварительным данным, следственные действия проводятся из-за возможного получения посредником, близким к Андрею Балоню, четверти миллиона гривен взятки
Об этом пишет Regionews со ссылкой на "Апостроф".
Об аресте чиновника сообщили собственные источники "Апострофа".
Ранее, в пресс-службе СБУ в области подтвердили, что сотрудники управления проводили обыски вместе с работниками НАБУ в доме, где живет Балонь и в помещении ОГА, однако деталей не сообщают.
Как известно, сегодня днем, на заседании правительства Кабмин согласовал увольнение Андрея Балоня с должности председателя Кировоградской ОГА. О причинах неожиданной отставки не сообщалось. Сам Балонь событие не комментировал.
Отметим, после согласования отставки правительством Андрея Балоня окончательное решение принимает глава государства.
Напомним, Балоня назначили председателем Кировоградской ОГА в ноябре 2019 года.
Предложение возглавить область Андрей Балонь получил непосредственно от президента Зеленского.
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