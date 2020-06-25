СМИ сообщают об аресте главы Кировоградской ОГА Балоня

Председателя Кировоградской ОГА арестовали после обысков в помещении облгосадминистрации и в доме, где он проживал

Председателя Кировоградской ОГА арестовали после обысков в помещении облгосадминистрации и в доме, где он проживал

По предварительным данным, следственные действия проводятся из-за возможного получения посредником, близким к Андрею Балоню, четверти миллиона гривен взятки

.