Возле Кировоградского облсовета состоялась акция "Мыши Зеленского"

Участники акции, с масками мышей на лицах, требовали от депутатов Кировоградского облсовета согласовать их обращение и направить документ в Офис Президента

Участники акции, с масками мышей на лицах, требовали от депутатов Кировоградского облсовета согласовать их обращение и направить документ в Офис Президента

Фото:ugorod.kr.ua

Сегодня, 12 июня, на площади Героев Майдана в Кропивницком, Движение Сопротивления Капитуляции, совместно со всеми местными национально-патриотическими и проевропейскими силами, провел флешмоб «Мыши Зеленского», который является продолжением Всеукраинской акции «Стоп реванш!».

Об этом сообщают кировоградские СМИ, пишет Regionews. Главная цель митингующих – призвать депутатов облсовета поддержать обращение против реванша Кремля и пророссийских сил решением совета. Ми проводим флешмоб "Мыши Зеленского", это продолжение акции "Стоп капитуляции!", которая была начата 24 мая. Она направлена на то, чтобы остановить реванш и политику капитуляции нынешней власти. Акция называется так, потому что был известен случай, когда мыши съели тонны зерна в вагонах. Мыши едят все, наверное, не только зерно, но и бюджеты обороны страны, на культуру и образование. Наша цель - поддержка облсоветом обращения, которое было утверждено 24 мая", - рассказала активистка Инна Зозенко. Участники митинга выразили недовольство политикой президента, актуализировали вопрос "исчезновения” вагонов с зерном и критически оценили кадровые назначения гаранта. Митинг возле Кировоградской ОГА. Опубликовано Прожектор Четверг, 11 июня 2020 года. Напомним, 24 мая на площади Героев Майдана в Кропивницкому, одновременно со всеми областными центрами и другими городами Украины, состоялась акция "Стоп реванш", во время которой участники приняли обращение к центральной власти с требованием прекратить политику капитуляции Украины перед Кремлем.

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