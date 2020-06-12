Возле Кировоградского облсовета состоялась акция "Мыши Зеленского"
Сегодня, 12 июня, на площади Героев Майдана в Кропивницком, Движение Сопротивления Капитуляции, совместно со всеми местными национально-патриотическими и проевропейскими силами, провел флешмоб «Мыши Зеленского», который является продолжением Всеукраинской акции «Стоп реванш!».
Об этом сообщают кировоградские СМИ, пишет Regionews.
Главная цель митингующих – призвать депутатов облсовета поддержать обращение против реванша Кремля и пророссийских сил решением совета.
Ми проводим флешмоб "Мыши Зеленского", это продолжение акции "Стоп капитуляции!", которая была начата 24 мая. Она направлена на то, чтобы остановить реванш и политику капитуляции нынешней власти. Акция называется так, потому что был известен случай, когда мыши съели тонны зерна в вагонах. Мыши едят все, наверное, не только зерно, но и бюджеты обороны страны, на культуру и образование. Наша цель - поддержка облсоветом обращения, которое было утверждено 24 мая", - рассказала активистка Инна Зозенко.
Участники митинга выразили недовольство политикой президента, актуализировали вопрос "исчезновения” вагонов с зерном и критически оценили кадровые назначения гаранта.
Митинг возле Кировоградской ОГА.Опубликовано Прожектор Четверг, 11 июня 2020 года.
Напомним, 24 мая на площади Героев Майдана в Кропивницкому, одновременно со всеми областными центрами и другими городами Украины, состоялась акция "Стоп реванш", во время которой участники приняли обращение к центральной власти с требованием прекратить политику капитуляции Украины перед Кремлем.