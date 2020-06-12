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12 июня 2020, 12:38 4

Возле Кировоградского облсовета состоялась акция "Мыши Зеленского"

12 июня 2020, 12:38 4
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Участники акции, с масками мышей на лицах, требовали от депутатов Кировоградского облсовета согласовать их обращение и направить документ в Офис Президента
Участники акции, с масками мышей на лицах, требовали от депутатов Кировоградского облсовета согласовать их обращение и направить документ в Офис Президента
Фото:ugorod.kr.ua
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Сегодня, 12 июня, на площади Героев Майдана в Кропивницком, Движение Сопротивления Капитуляции, совместно со всеми местными национально-патриотическими и проевропейскими силами, провел флешмоб «Мыши Зеленского», который является продолжением Всеукраинской акции «Стоп реванш!».

Об этом сообщают кировоградские СМИ, пишет Regionews.

Главная цель митингующих – призвать депутатов облсовета поддержать обращение против реванша Кремля и пророссийских сил решением совета.

Ми проводим флешмоб "Мыши Зеленского", это продолжение акции "Стоп капитуляции!", которая была начата 24 мая. Она направлена на то, чтобы остановить реванш и политику капитуляции нынешней власти. Акция называется так, потому что был известен случай, когда мыши съели тонны зерна в вагонах. Мыши едят все, наверное, не только зерно, но и бюджеты обороны страны, на культуру и образование. Наша цель - поддержка облсоветом обращения, которое было утверждено 24 мая", - рассказала активистка Инна Зозенко.

Участники митинга выразили недовольство политикой президента, актуализировали вопрос "исчезновения” вагонов с зерном и критически оценили кадровые назначения гаранта.

Митинг возле Кировоградской ОГА.

Опубликовано Прожектор Четверг, 11 июня 2020 года.

Напомним, 24 мая на площади Героев Майдана в Кропивницкому, одновременно со всеми областными центрами и другими городами Украины, состоялась акция "Стоп реванш", во время которой участники приняли обращение к центральной власти с требованием прекратить политику капитуляции Украины перед Кремлем.

Владимир Зеленский митинг протесты облсовет президент Кропивницкий Кировоградская область
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