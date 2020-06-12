Омелян звинуватив в обшуках президента України

Він пообіцяв відповідну реакцію

Він пообіцяв відповідну реакцію

Фото: з відкритих джерел

Колишній міністр інфраструктури Володимир Омелян вважає, що ранкові обшуки Державного бюро розслідувань в будинку, який він орендує, пов'язані з президентом Володимиром Зеленським.

Про це він написав у Facebook, передає RegioNews.

Обшуки в орендованому Омеляном домі відбулися на виконання рішення суду в рамках кримінального провадження щодо колишнього власника будинку Геннадія Бобова, який його продав ще в 2016 році.

Формально ніяких обвинувачень проти мене немає, нічого не було вилучено. Про такі лихі 90-х казав Зеленський? На такій підставі завтра можуть зайти до будь-якого. Обшук провели коректно, хоча традиційно з автоматниками. Володимир Зеленський, привіт від Вас я отримав! Мовчати не буду!" - затверджує Омелян.

В ГБР зазначили, що заходи пов'язані з кримінальним провадженням стосовно колишнього депутата від Партії регіонів Геннадія Бобова, який може бути пов'язаний із злочинним угрупуванням, причетної до вбивства журналіста Василя Сергієнко в 2014 році.

Раніше повідомлялося, що обшук нібито стосується колишніх власників будинку, де живе Омелян.