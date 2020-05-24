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Валерія Ясницька журналіст [email protected]
24 травня 2020, 14:22 64

В Україні розпочалася акція протесту "Стоп реванш!" (НАЖИВО)

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24 травня 2020, 14:22 64
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24 травня о 14.00, у Києві на Майдані і в понад тридцяти містах України розпочалася акція "Стоп реванш!”
24 травня о 14.00, у Києві на Майдані і в понад тридцяти містах України розпочалася акція "Стоп реванш!”

Орієнтовно о 15.00 -15.30 очікується народне віче, де мітингувальники озвучать вимоги до чинної влади

Свої вимоги протестувальники виклали на сайті руху опору, пише RegioNews:

1. Припинити політику капітуляції перед Росією. Переговори з Москвою можуть бути лише про те, щоб загарбник якнайшвидше і без будь-яких умов звільнив окуповані території та відшкодував Україні збитки. Для цього необхідно зміцнювати сектор національної безпеки і давати відсіч агресору на фронті, в інформаційній, економічній та гуманітарній сферах.

2. Звільнити безпідставно утримуваних майданівців, добровольців і волонтерів, покласти край політичним переслідуванням патріотів. В тюрмах мають сидіти медведчуки, портнови та інші зрадники, а не українські патріоти.

3. Припинити наступ на українську мову та дотримуватися мовного законодавства. Продовжувати політику декомунізації, а не відроджувати російсько-радянські символи.



4. Припинити саботаж євроатлантичної інтеграції України й відновити динамічне зближення нашої держави з НАТО і ЄС.

5. Усунути олігархів від управління державою. Негайно звільнити Єрмака та інших високопоставлених колаборантів і корупціонерів.

6. Перестати призначати на посади родичів, "кварталівців" та посіпак Януковича. Усі призначення мають відбуватися лише через чесні і прозорі конкурси. Вигнати з фракції "Слуга народу" відвертих ватників.

7. Зупинити повзучу узурпацію влади та систематичні порушення Конституції України.

Поліція столиці посилила заходи безпеки у центрі Києва через протести.


Володимир Зеленський протести президент капітуляція опір
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