В Україні розпочалася акція протесту "Стоп реванш!" (НАЖИВО)
Орієнтовно о 15.00 -15.30 очікується народне віче, де мітингувальники озвучать вимоги до чинної влади
Свої вимоги протестувальники виклали на сайті руху опору, пише RegioNews:
1. Припинити політику капітуляції перед Росією. Переговори з Москвою можуть бути лише про те, щоб загарбник якнайшвидше і без будь-яких умов звільнив окуповані території та відшкодував Україні збитки. Для цього необхідно зміцнювати сектор національної безпеки і давати відсіч агресору на фронті, в інформаційній, економічній та гуманітарній сферах.
2. Звільнити безпідставно утримуваних майданівців, добровольців і волонтерів, покласти край політичним переслідуванням патріотів. В тюрмах мають сидіти медведчуки, портнови та інші зрадники, а не українські патріоти.
3. Припинити наступ на українську мову та дотримуватися мовного законодавства. Продовжувати політику декомунізації, а не відроджувати російсько-радянські символи.
4. Припинити саботаж євроатлантичної інтеграції України й відновити динамічне зближення нашої держави з НАТО і ЄС.
5. Усунути олігархів від управління державою. Негайно звільнити Єрмака та інших високопоставлених колаборантів і корупціонерів.
6. Перестати призначати на посади родичів, "кварталівців" та посіпак Януковича. Усі призначення мають відбуватися лише через чесні і прозорі конкурси. Вигнати з фракції "Слуга народу" відвертих ватників.
7. Зупинити повзучу узурпацію влади та систематичні порушення Конституції України.
Поліція столиці посилила заходи безпеки у центрі Києва через протести.
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