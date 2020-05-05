В Кировоградской ОГА появился новый руководитель

Дмитрий Горшков возглавил аппарат Кировоградской ОГА

Фото: Кировоградская ОГА

Дмитрий Горшков возглавил аппарат Кировоградской ОГА

Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на текст официального документа, который обнародовали в сети.

Дмитрий Викторович проживает в городе Вишневое Киево-Святошинского района Киевской области. До осени 2016 года работал начальником отдела по вопросам нотариата. В конце лета 2017 года уволился с должности главного специалиста Сектора по вопросам предотвращения и выявления коррупции в Главном территориальном управлении юстиции в Одесской области.

В 2015 году приобрел земельный участок в Коцюбинском Киевской области. А двумя годами ранее стал собственником земельного участка в селе Бузовая Киевской области. Также Дмитрию Горшкову принадлежит квартира в Симферополе. Имеет право пользования на комнату в городе Вишневое Киевской области. В 2017 году Горшков еще был владельцем автомобиля MAZDA CX-7.

Дмитрий Горшков имеет несколько денежных займов в украинских банках. 48 тыс 760 грн он должен "Приватбанку”, а заем в 49 тыс 731 грн взял в "Универсал Банке”. Его фамилия оказались в "красном списке” - расходы Горшкова втрое превышают его доходы. Несмотря на это, он имеет $20 тыс денежных активов.

Вместе с женой Кариной Алексеевной Соловых воспитывает троих детей: дочерей Веру и Алису и сына Ивана. Карина Горшкова - владелица квартиры в Киеве и автомобиля TOYOTA RAV-4 2010 года выпуска.

Как писали RegioNews ранее, патрульную полицию Черновицкой области возглавил Олег Йосипов, который уже занимал эту должность ранее. Артура Шкроба перевели руководить патрульными Борисполя.