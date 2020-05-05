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Александра Василенко журналист info@regionews.ua
05 мая 2020, 18:54 12

В Кировоградской ОГА появился новый руководитель

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05 мая 2020, 18:54 12
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Дмитрий Горшков возглавил аппарат Кировоградской ОГА
Фото: Кировоградская ОГА
Дмитрий Горшков возглавил аппарат Кировоградской ОГА

5 мая глава ОГА своим приказом назначил на должность руководителя аппарата киевлянина Дмитрия Горшкова

Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на текст официального документа, который обнародовали в сети.

Дмитрий Викторович проживает в городе Вишневое Киево-Святошинского района Киевской области. До осени 2016 года работал начальником отдела по вопросам нотариата. В конце лета 2017 года уволился с должности главного специалиста Сектора по вопросам предотвращения и выявления коррупции в Главном территориальном управлении юстиции в Одесской области.

В 2015 году приобрел земельный участок в Коцюбинском Киевской области. А двумя годами ранее стал собственником земельного участка в селе Бузовая Киевской области. Также Дмитрию Горшкову принадлежит квартира в Симферополе. Имеет право пользования на комнату в городе Вишневое Киевской области. В 2017 году Горшков еще был владельцем автомобиля MAZDA CX-7.

Дмитрий Горшков имеет несколько денежных займов в украинских банках. 48 тыс 760 грн он должен "Приватбанку”, а заем в 49 тыс 731 грн взял в "Универсал Банке”. Его фамилия оказались в "красном списке” - расходы Горшкова втрое превышают его доходы. Несмотря на это, он имеет $20 тыс денежных активов.

Вместе с женой Кариной Алексеевной Соловых воспитывает троих детей: дочерей Веру и Алису и сына Ивана. Карина Горшкова - владелица квартиры в Киеве и автомобиля TOYOTA RAV-4 2010 года выпуска.

Как писали RegioNews ранее, патрульную полицию Черновицкой области возглавил Олег Йосипов, который уже занимал эту должность ранее. Артура Шкроба перевели руководить патрульными Борисполя.


Кировоградская область ОГА Кропивницкий назначение
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