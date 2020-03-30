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Александра Василенко
журналист
30 марта 2020, 15:46 30

На Кировоградщине новая больная на COVID-19: что известно

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30 марта 2020, 15:46 30
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У жительницы Долинского района Кировоградской области экспресс-тест подтвердил инфицирования коронавирусом
Фото: Pixabay
У жительницы Долинского района Кировоградской области экспресс-тест подтвердил инфицирования коронавирусом

Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на официальную информацию на сайте Кировоградской ОГА.

"На утро 30 марта установили контактных лиц и 70% обследовали экспресс-тестами, один был положительный. Это женщина из Долинского района, которая вчера вечером была зарегистрирована как подозрительный случай. Она находится на самоизоляции, признаков ОРВИ нет. Ее биологический материал будет исследованн точным лабораторным ПЦР и на вечер скажем результат”, - сообщила главный санитарный врач области Надежда Оперчук.

Больная женщина заразилась от жителя Долинского района, которого на днях госпитализировали в инфекционное отделение одной из больниц. Он сейчас находится в удовлетворительном состоянии. Пока неизвестно, кем приходилась пациенту заболевшая односельчанка: родственницей, соседкой или медицинским работником, которая оказывала ему первую помощь.

Напомним, что 29 марта местноей СМИ "Александрийская неделя” распространил ложную информацию о этом случае. Якобы, речь шла о пациентке, которая скончалась в отделении больницы. Заражение коронавирусом ей установили посмертно. Председатель Кировоградской ОГА Андрей Балонь на Facebook-странице опроверг это сообщение.

По состоянию на 30 марта в Кропивницком и Кировоградской области зафиксировано 5 случаев инфицирования COVID-19.

Как писали RegioNews ранее, в Кировоградской области с последствиями эпидемии COVID-19 будут бороться 9 больниц в 4 этапа. Все больница области разделили на два типа. Медучреждения первого типа -онкоцентры, кардиоцентри, туберкулезные диспансеры - будут работать в штатном режиме с пациентами, которые не инфицированы коронавирусом. Но родственникам посещать своих родных будет запрещено.

Автор(ы) статьи: Александра Василенко

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