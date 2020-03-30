29 марта в Кировоградской области зафиксировали 4 случая инфицирования COVID-19

Фото: Pixabay

29 марта в Кировоградской области зафиксировали 4 случая инфицирования COVID-19

RegioNews со ссылкой на местные СМИ собрали информацию о инфицированных людях.

Трое больных атипичной пневмонией - жители Кропивницкого. Один из пациентов работал водителем маршрутного такси №113, которое курсирует с улицы Алексея Егорова к проспекту Промышленному. Всех коллег мужчины уже начали тестировать на наличие COVID-19 в организме. Пассажиров, которые пользовались услугами именно этого водителя, врачи призвали внимательно следить за своим самочувствием.

Еще один больной мужчина живет в Долинском районе Кировоградской области. 29 марта местное СМИ "Александрийская неделя” распространило ложную информацию о этот случай. Якобы, речь шла о пациентке, которая скончалась в отделении больницы. Заражения коронавирусом ей установили посмертно.

Председатель Кировоградской ОГА Андрей Балонь на Facebook-странице опроверг это сообщение.

"Больной мужчина госпитализирован и сейчас находится в удовлетворительном состоянии. При этом летальных случаев от COVID-19 ни в одном районе Кировоградской области не зарегистрировано. Призываю граждан доверять только официальной информации и не поддаваться паническим настроениям”, - отметил глава области.

Напомним, что по состоянию на 10:00 30 марта в Украине 480 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 11 смертельных, 6 пациентов выздоровело. За сутки было зафиксировано 62 новых случая.

Как писали RegioNews ранее, родственников и знакомых инфицированных коронавирусом жителей Кировоградской области поместят на карантин в отель "Турист”. Начальник управления здравоохранения городского совета Оксана Макарук рассказала, что гостиницу "Турист” выбрали из-за ее близости к инфекционного отделения Центральной городской больницы.