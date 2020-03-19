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19 марта 2020, 18:26 10

Сообщили о состоянии студента с Кропивницкого, больного коронавирусом

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19 марта 2020, 18:26 10
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18-летний юноша из Кропивницкого, которого госпитализировали в Киеве с инфекцией COVID-19, чувствует себя удовлетворительно
Фото:depositphotos
18-летний юноша из Кропивницкого, которого госпитализировали в Киеве с инфекцией COVID-19, чувствует себя удовлетворительно

Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на "Суспільне”.

‘У него легкая форма коронавирусной инфекции, продолжает симптоматическое лечение. Известно, что он общался теперь с уже умершей женщиной в Житомирской области. Заболел после того, как вернулся в Киев. Угроз для родственников на сегодняшний день нет”, - прокомментировала ситуацию исполняющая обязанности директора областного лабораторного центра Надежда Оперчук.

Добавила, что сейчас больной находится в Александровской больнице города Киев.

Как писали RegioNews ранее, в столице один из больных на коронавирус мужчин, о котором сообщили 16 марта в Минздраве, - уроженец Кропивницкого Кировоградской области.


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