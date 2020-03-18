Карантин у Кропивницькому: що зміниться для пасажирів громадського транспорту

Через запровадження карантину, який має вберегти українців від поширення коронавірусної інфекції, у Кропивницькому запровадили обмеження для руху міського транспорту

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Через запровадження карантину, який має вберегти українців від поширення коронавірусної інфекції, у Кропивницькому запровадили обмеження для руху міського транспорту

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