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18 березня 2020, 11:48 3

Карантин у Кропивницькому: що зміниться для пасажирів громадського транспорту

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18 березня 2020, 11:48 3
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Через запровадження карантину, який має вберегти українців від поширення коронавірусної інфекції, у Кропивницькому запровадили обмеження для руху міського транспорту
Фото з Facebook-сторінки
Через запровадження карантину, який має вберегти українців від поширення коронавірусної інфекції, у Кропивницькому запровадили обмеження для руху міського транспорту

Про це повідомляють RegioNews із посиланням на місцеве джерело "Перша електронна газета”.

17 березня під час позачергового засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій місцева влада прийняла рішення заборонити перевезення понад 10 пасажирів одночасно в одному транспортному засобі.

Заборона стосується автобусів, тролейбусів та маршрутних таксі. Починає діяти з 12:00 18 березня. Триватиме до закінчення карантину - себто, до 3 квітня.

Як інформували RegioNews раніше, у Кропивницькій міській раді з 17 березня запровадили жорсткі заходи санітарного контролю у зв’язку з епідемією коронавірусу.


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