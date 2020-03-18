Карантин у Кропивницькому: що зміниться для пасажирів громадського транспорту
Через запровадження карантину, який має вберегти українців від поширення коронавірусної інфекції, у Кропивницькому запровадили обмеження для руху міського транспорту
Через запровадження карантину, який має вберегти українців від поширення коронавірусної інфекції, у Кропивницькому запровадили обмеження для руху міського транспорту
Про це повідомляють RegioNews із посиланням на місцеве джерело "Перша електронна газета”.
17 березня під час позачергового засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій місцева влада прийняла рішення заборонити перевезення понад 10 пасажирів одночасно в одному транспортному засобі.
Заборона стосується автобусів, тролейбусів та маршрутних таксі. Починає діяти з 12:00 18 березня. Триватиме до закінчення карантину - себто, до 3 квітня.
Як інформували RegioNews раніше, у Кропивницькій міській раді з 17 березня запровадили жорсткі заходи санітарного контролю у зв’язку з епідемією коронавірусу.
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