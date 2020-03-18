Карантин в Кропивницком: что изменится для пассажиров общественного транспорта
Из-за введения карантина, который должен уберечь украинцев от распространения коронавирусной инфекции, в Кропивницком ввели ограничения для движения городского транспорта
Из-за введения карантина, который должен уберечь украинцев от распространения коронавирусной инфекции, в Кропивницком ввели ограничения для движения городского транспорта
Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на местный источник "Первая электронная газета”.
17 марта во время внеочередного заседания городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций местная власть приняла решение запретить перевозку более 10 пассажиров одновременно в одном транспортном средстве.
Запрет касается автобусов, троллейбусов и маршрутных такси. Начинает действовать с 12:00 18 марта. Продлится до окончания карантина - то есть до 3 апреля.
Как информировали RegioNews ранее, в Кропивницком городском совете с 17 марта ввели жесткие меры санитарного контроля в связи с эпидемией коронавируса.
Ивано-Франковск: транспорт остановят, разработают маршруты для медиков и коммунальщиков
18 марта 2020, 11:31В Киеве - транспортный коллапс: маршрутки забиты, люди без масок
18 марта 2020, 11:25Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
18 марта 2020, 11:11
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
18 марта 2020, 11:11Коронавирус: Киев идет на карантин
11 марта 2020, 11:47Госизмена: в Ивано-Франковске требуют от президента проверить действия Ермака в Минске
16 марта 2020, 15:46Коронавирус: Кабмин ввел карантин в Украине
11 марта 2020, 13:11Детей не поражает, а пенсионеры в зоне риска, - Емец о коронавирусе
14 марта 2020, 17:51Хроники украинского карантина: как живут коронавирусные Черновцы
17 марта 2020, 12:00
- 13:06 18 марта Полиция Черновцов открыла уголовное производство по факту смерти женщины, больной коронавирусом
- 13:06 18 марта В Киевской области ввели режим чрезвычайной ситуации
- 13:03 18 марта В Одессе закрывают рынок "7 километр"
- 13:00 18 марта Коломойского просят подвинуться: в борьбу за Ровенский облсовет вступил Фирташ
- 12:55 18 марта Шмыгаль призвал ректоров не выселять студентов из общежитий
- 12:46 18 марта В Кировоградской области полицейский "погорел” на взятке: подробности
- 11:11 18 марта Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 11:47 11 марта Коронавирус: Киев идет на карантин
- 15:46 16 марта Госизмена: в Ивано-Франковске требуют от президента проверить действия Ермака в Минске
- 13:11 11 марта Коронавирус: Кабмин ввел карантин в Украине
- 17:51 14 марта Детей не поражает, а пенсионеры в зоне риска, - Емец о коронавирусе
- 12:00 17 марта Хроники украинского карантина: как живут коронавирусные Черновцы
Все блоги »
Коломойского просят подвинуться: в борьбу за Ровенский облсовет вступил Фирташ
18 марта 2020, 13:00
Хроники украинского карантина: Львов – насторожен к миру
18 марта 2020, 10:00
Хроники украинского карантина: как живут коронавирусные Черновцы
17 марта 2020, 14:14
Кому от карантина плохо и за что уронили Сергея Сивохо? – НеПогода
13 марта 2020, 21:05
Ответы на вопросы о коронавирусе. Доктор Комаровский
12 марта 2020, 20:09
Кучер Алексей
Председатель Харьковской областной государственной администрации
Габинет Дмитрий
Председатель Хмельницкой областной государственной администрации
Коваль Виталий
Председатель Ривненской областной государственной администрации