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18 марта 2020, 11:48 3

Карантин в Кропивницком: что изменится для пассажиров общественного транспорта

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18 марта 2020, 11:48 3
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Из-за введения карантина, который должен уберечь украинцев от распространения коронавирусной инфекции, в Кропивницком ввели ограничения для движения городского транспорта
Фото с Facebook-страницы
Из-за введения карантина, который должен уберечь украинцев от распространения коронавирусной инфекции, в Кропивницком ввели ограничения для движения городского транспорта

Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на местный источник "Первая электронная газета”.

17 марта во время внеочередного заседания городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций местная власть приняла решение запретить перевозку более 10 пассажиров одновременно в одном транспортном средстве.

Запрет касается автобусов, троллейбусов и маршрутных такси. Начинает действовать с 12:00 18 марта. Продлится до окончания карантина - то есть до 3 апреля.

Как информировали RegioNews ранее, в Кропивницком городском совете с 17 марта ввели жесткие меры санитарного контроля в связи с эпидемией коронавируса.


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