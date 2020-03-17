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17 марта 2020, 12:39 3

На Кировоградщине нет тестов для выявления коронавируса

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17 марта 2020, 12:39 3
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В Кропивницком в частности и в Кировоградской области в целом отсутствуют медицинские тесты, которые выявляют опасный коронавирус в организме человека
Фото: Pixabay
В Кропивницком в частности и в Кировоградской области в целом отсутствуют медицинские тесты, которые выявляют опасный коронавирус в организме человека

Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на Супільне.uа.

Купить быстрые тесты в областном лабораторном центре планируют за собственные деньги. Сейчас в области есть только 600 экспресс-тестов для диагностики типов вирусов гриппа.

"Если мы имеем случай подозрения на коронавирусную инфекцию, мы обязательно должны сначала исключить другие ОРВИ, в том числе и грипп. Поэтому биоматериал будет исследован на все виды вирусов”, - объяснила директора областного лабораторного центра Надежда Оперчук.

Как информировали RegioNews раньше, в Кропивницком городском совете с 17 марта ввели жесткие меры санитарного контроля в связи с эпидемией коронавирус.


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