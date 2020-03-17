На Кировоградщине нет тестов для выявления коронавируса

В Кропивницком в частности и в Кировоградской области в целом отсутствуют медицинские тесты, которые выявляют опасный коронавирус в организме человека

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В Кропивницком в частности и в Кировоградской области в целом отсутствуют медицинские тесты, которые выявляют опасный коронавирус в организме человека

Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на Супільне.uа. Купить быстрые тесты в областном лабораторном центре планируют за собственные деньги. Сейчас в области есть только 600 экспресс-тестов для диагностики типов вирусов гриппа. "Если мы имеем случай подозрения на коронавирусную инфекцию, мы обязательно должны сначала исключить другие ОРВИ, в том числе и грипп. Поэтому биоматериал будет исследован на все виды вирусов”, - объяснила директора областного лабораторного центра Надежда Оперчук. Как информировали RegioNews раньше, в Кропивницком городском совете с 17 марта ввели жесткие меры санитарного контроля в связи с эпидемией коронавирус.

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