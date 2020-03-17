На Кировоградщине нет тестов для выявления коронавируса
В Кропивницком в частности и в Кировоградской области в целом отсутствуют медицинские тесты, которые выявляют опасный коронавирус в организме человека
В Кропивницком в частности и в Кировоградской области в целом отсутствуют медицинские тесты, которые выявляют опасный коронавирус в организме человека
Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на Супільне.uа.
Купить быстрые тесты в областном лабораторном центре планируют за собственные деньги. Сейчас в области есть только 600 экспресс-тестов для диагностики типов вирусов гриппа.
"Если мы имеем случай подозрения на коронавирусную инфекцию, мы обязательно должны сначала исключить другие ОРВИ, в том числе и грипп. Поэтому биоматериал будет исследован на все виды вирусов”, - объяснила директора областного лабораторного центра Надежда Оперчук.
Как информировали RegioNews раньше, в Кропивницком городском совете с 17 марта ввели жесткие меры санитарного контроля в связи с эпидемией коронавирус.
В Кропивницком чиновникам дистанционно измеряют температуру
17 марта 2020, 11:56Из-за коронавируса в столице ограничат движение: как и где
17 марта 2020, 10:52Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
17 марта 2020, 15:47
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
17 марта 2020, 15:47Коронавирус: Киев идет на карантин
11 марта 2020, 11:47Коронавирус: Кабмин ввел карантин в Украине
11 марта 2020, 13:11Детей не поражает, а пенсионеры в зоне риска, - Емец о коронавирусе
14 марта 2020, 17:51В Украине официально подтвердили еще два случая заражения коронавирусом
12 марта 2020, 19:57Коронавирус в Черновцах и Житомире: что известно о больных
12 марта 2020, 21:07
- 16:25 17 марта В аэропорту Львова будут принимать только чартерные рейсы
- 16:07 17 марта "Киевпастранс" просит полицию обеспечить порядок во время перевозки пассажиров
- 16:02 17 марта Церковь онлайн: где и когда можно посмотреть литургии в храмах Ивано-Франковска
- 15:53 17 марта Минэкономики контролирует наличие продуктов в магазинах
- 15:47 17 марта Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 15:40 17 марта Хроники украинского карантина: что происходит на улицах Киева
- 15:47 17 марта Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 11:47 11 марта Коронавирус: Киев идет на карантин
- 13:11 11 марта Коронавирус: Кабмин ввел карантин в Украине
- 17:51 14 марта Детей не поражает, а пенсионеры в зоне риска, - Емец о коронавирусе
- 19:57 12 марта В Украине официально подтвердили еще два случая заражения коронавирусом
- 21:07 12 марта Коронавирус в Черновцах и Житомире: что известно о больных
Все блоги »
Хроники украинского карантина: что происходит на улицах Киева
17 марта 2020, 15:40
Хроники украинского карантина: как живет Житомир на чрезвычайном положении
17 марта 2020, 14:00
Хроники украинского карантина: как живут коронавирусные Черновцы
17 марта 2020, 14:14
Кому от карантина плохо и за что уронили Сергея Сивохо? – НеПогода
13 марта 2020, 21:05
Ответы на вопросы о коронавирусе. Доктор Комаровский
12 марта 2020, 20:09
Кучер Алексей
Председатель Харьковской областной государственной администрации
Габинет Дмитрий
Председатель Хмельницкой областной государственной администрации
Коваль Виталий
Председатель Ривненской областной государственной администрации