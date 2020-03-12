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12 березня 2020, 12:23 11

Виламані двері та люди в масках: що трапилося в Кіровоградській облраді

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12 березня 2020, 12:23 11
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12 березня у Кіровоградській обласній раді двоє депутатів та 10 невідомих чоловіків зірвали сесію й влаштували дебош
Фото з Facebook-сторінки
12 березня у Кіровоградській обласній раді двоє депутатів та 10 невідомих чоловіків зірвали сесію й влаштували дебош

Про це повідомляють RegioNews із посиланням на місцевий ЗМІ "Утренний город”.

Усе почалося з того, що співробітники Національної гвардії попросили двох депутатів - Ігоря та Руслана Степур - залишити гучномовець та не нести його до зали засідань. Ті відмовилися.

Чоловіки, які стояли за спинами у братів Степур, зламали двері у залу засідань та влаштували дебош.

Як стало відомо пізніше, минулого тижня ці ж депутати зірвали сесію обласної ради через те, що Ігоря Степуру не поновили на посаді другого заступника голови Кіровоградської обласної ради.

Як інформували RegioNews раніше, 27 лютого у Жмеринці Вінницької області в приміщення міської ради вдерлися чоловіки у масках, захопили його та намагалися завадити проведенню сесії.


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